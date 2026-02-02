JinkoSolar : Tiger Neo 3.0 Ã©tablit de nouvelles attentes en matiÃ¨re de rÃ©sistance mÃ©canique

Tiger Neo 3.0 fait partie de la gamme de modules JinkoSolar, conÃ§ue pour rÃ©pondre aux exigences en constante Ã©volution des installations solaires modernes. Du solideÂ !

Ã€ mesure que les projets s’Ã©tendent Ã divers environnements, la durabilitÃ© mÃ©canique des modules PV reste un facteur important Ã prendre en compte. Cette sÃ©rie met l’accent sur la fiabilitÃ© et les performances Ã long terme afin de rÃ©pondre aux besoins rÃ©els des installations.

ConÃ§u pour durer

GrÃ¢ce Ã une conception avancÃ©e et Ã des matÃ©riaux de premiÃ¨re qualitÃ©, Tiger Neo 3.0 offre une rÃ©sistance aux contraintes mÃ©caniques tout au long de son cycle de vie, du transport Ã l’installation, en passant par des annÃ©es d’exploitation sur le terrain. Sa capacitÃ© de charge permet des dÃ©ploiements dans diffÃ©rentes conditions et contribue Ã des performances constantes Ã long terme dans divers environnements.

Quand haute performance rime avec intÃ©gritÃ© structurelle

Tiger Neo 3.0 s’appuie sur la technologie avancÃ©e des cellules TOPCon pour offrir une puissance de sortie fiable et des performances bifaciales. Les modules maintiennent la production d’Ã©nergie dans des conditions variables, avec une rÃ©ponse stable en cas de faible luminositÃ© et des coefficients de tempÃ©rature qui garantissent des rendements constants, quels que soient les changements environnementaux. Cette combinaison d’efficacitÃ© et de conception mÃ©canique crÃ©e une solution qui rÃ©pond Ã la fois aux objectifs de production d’Ã©nergie et aux considÃ©rations structurelles, contribuant ainsi Ã l’innovation sur le marchÃ© solaire.

Engagement en faveur de l’innovation continue

En rÃ©pondant Ã la fois aux objectifs de production d’Ã©nergie et aux exigences physiques des installations, Tiger Neo 3.0 reflÃ¨te l’accent mis par JinkoSolar sur l’innovation pratique. DÃ¨s que les spÃ©cifications complÃ¨tes seront disponibles, cette sÃ©rie de modules sera en mesure de rÃ©pondre aux projets actuels tout en restant adaptable aux exigences d’installation futures.