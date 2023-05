IEA SHC recommande un facteur de conversion de 0,7 kWth/mÂ² pour les statistiques sur les capteurs Ã  concentration

Le programme de chauffage et de refroidissement solaires de l’IEA (IEA SHC) recommande le facteur de 0,7 kWth par mètre carré de surface de capteur d’ouverture pour la conversion de la surface en puissance pour les statistiques sur les capteurs à concentration. Il s’agit d’une étape essentielle pour les statistiques du marché international sur les nouvelles capacités solaires thermiques. Explications !

Jusqu’à présent, le facteur 0,7 kWth/m² n’est utilisé que pour les capteurs sans suivi, conformément à une recommandation publiée par l’IEA SHC en 2004. Cependant, les ventes de capteurs à concentration augmentent dans le monde entier et nécessitent également un facteur de conversion pour tenir compte de ce marché en développement dynamique dans les statistiques du marché mondial. Les scientifiques de la tâche 64 de l’IEA SHC sur la chaleur du processus solaire décrivent l’application du facteur de concentration des capteurs dans une note technique de 8 pages dont le lien est noté ci-dessous. Selon Dirk Krüger du Centre aérospatial allemand et Peter Nitz du Fraunhofer ISE, les deux principaux auteurs de la note technique : “Pour certains systèmes solaires thermiques, seule la surface compte et aucune puissance n’est spécifiée. C’est pourquoi ce facteur de conversion est si important. Nous avons besoin de la puissance thermique installée de tous les systèmes en kW ou MW pour que l’énergie solaire thermique soit clairement visible dans les statistiques internationales ».

Les experts de la Tâche 64 recommandent conjointement d’utiliser 0,7 kWth/m²” de manière uniforme pour les types de capteurs à concentration suivants : les collecteurs paraboliques à suivi à un axe et les capteurs de Fresnel linéaires, ainsi que les systèmes de suivi à deux axes tels que les paraboles et les capteurs à lentille de Fresnel. La conversion facteur, cependant, n’est pas destiné à être appliqué aux centrales à tour solaire, car cette technologie n’a pas été vérifiée et incluse dans l’évaluation.

Il y a un intérêt croissant dans le monde entier pour les solutions de chaleur solaire fournissant plus de 100 °C. En 2022, déjà 16 % des capteurs installés pour la chaleur de procédé solaire étaient des variantes à concentration. Le marché connaîtra une forte croissance dans les années à venir avec la mise en service de nouvelles centrales multi-MW, comme les deux nouveaux systèmes pour les brasseries Heineken en Espagne avec des systèmes de 30 et 3,5 MW et le système de 77 MW en Chine pour une station touristique.

task64.iea-shc.org/publications