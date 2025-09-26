GreenYellow : succÃ¨s confirmÃ© pour la 2áµ‰ campagne dâ€™actionnariat salariÃ© “GreenShare 2025″

AprÃ¨s une premiÃ¨re Ã©dition saluÃ©e en 2024, GreenYellow renouvelle son engagement en faveur de lâ€™actionnariat salariÃ© avec le lancement de GreenShare 2025, en partenariat avec Eres, cabinet de conseil et de gestion spÃ©cialisÃ© en Ã©pargne salariale, retraite et actionnariat salariÃ©. DÃ©ployÃ© via le Fonds Commun de Placement dâ€™Entreprise (FCPE) “GY Horizon”, ce dispositif a suscitÃ© une forte adhÃ©sion : 82â€¯% des collaborateurs Ã©ligibles en France ont choisi dâ€™y participer, renforÃ§ant leur implication dans la trajectoire de croissance de lâ€™entreprise.

L’objectif principal de la campagne FCPE GreenShareÂ 2025 Ã©tait dâ€™associer pleinement les collaborateurs au dÃ©veloppement de lâ€™entrepriseÂ en leur permettant dâ€™investir dans le capital de GreenYellow Ã des conditions avantageuses. Ce deuxiÃ¨me plan sâ€™inscrit dans une volontÃ© constante deÂ partager la crÃ©ation de valeur avec celles et ceux qui y contribuent chaque jour.

Une mobilisation exceptionnelle des Ã©quipes

Cette nouvelle campagne de souscription a suscitÃ© uneÂ adhÃ©sion massiveÂ :

82Â % des collaborateurs Ã©ligiblesÂ en France ont investi dans le capital, soit uneÂ progression deÂ +20Â %Â du nombre de souscripteurs par rapport Ã la premiÃ¨re Ã©dition en 2024.

88â€¯%Â des collaborateurs Ã©ligiblesÂ sont dÃ©sormais actionnaires de lâ€™entreprise.

Plusieurs sources de souscription ont Ã©tÃ© proposÃ©es, permettant aux collaborateurs dâ€™investir non seulement leur intÃ©ressement, mais aussi une part de leur Ã©pargne personnelle. Un accompagnement pÃ©dagogique et unÂ abondement significatif de lâ€™entrepriseÂ ont soutenu cette participation, illustrant la volontÃ© de GreenYellow deÂ faciliter un actionnariat salariÃ© accessible et durable. “Ce succÃ¨s illustre la confiance de nos collaborateurs dans notre vision stratÃ©gique, notre soliditÃ© financiÃ¨re et nos ambitions de croissance durable.”, souligneÂ Pascal Kertoubi, DRH Groupe GreenYellow.

Un pilier de la culture dâ€™entreprise et un vecteur de dynamique collective

Avec GreenShare, GreenYellow consolide un modÃ¨le dâ€™entreprise responsable, oÃ¹Â la performance Ã©conomique se construit avec lâ€™engagement des collaborateurs. Lâ€™actionnariat salariÃ© est devenu unÂ levier structurant de cohÃ©sion interne, permettant dâ€™associer les Ã©quipes aux rÃ©sultatsÂ de lâ€™entreprise et deÂ renforcer leur sentiment dâ€™appartenance. Ce dispositif participe Ã lâ€™alignement durable entre les collaborateurs et la stratÃ©gie de lâ€™entreprise, en leur donnant une place active dans la trajectoire de croissance commune.

“C’est trÃ¨s apprÃ©ciable de pouvoir investir dans GreenYellow et de savoir concrÃ¨tement Ã quoi contribue son Ã©pargne. Cela lui donne du sens et apporte une motivation supplÃ©mentaire au quotidien.”Â prÃ©ciseÂ Antoine Durand – ChargÃ© de Comptes ClÃ©s en dÃ©veloppement solaire, GreenYellow France. “En choisissant dâ€™investir Ã nos cÃ´tÃ©s, nos collaborateurs confirment leur attachement Ã notre projet commun et leur volontÃ© de construire, ensemble, un avenir Ã©nergÃ©tique plus vert et plus durable.” complÃ¨teÂ Pascal Kertoubi, DRH Groupe GreenYellow.