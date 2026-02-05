Europe : TotalEnergies fournira de l’électricité renouvelable à Airbus en Allemagne et au Royaume‑Uni

TotalEnergies et Airbus, l’un des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux, ont signé deux contrats de fourniture d’électricité « clean firm power » portant sur 3,3 TWh destinés à l’ensemble des principaux sites d’Airbus situés en Allemagne et au Royaume Uni.

L’électricité fournie à Airbus pour la prochaine décennie aura un profil de livraison continu « baseload » et proviendra de nouveaux actifs renouvelables d’une capacité de 200 MW. Cette fourniture couvrira la moitié des besoins en électricité des sites concernés, à partir de 2027. « À la suite de l’annonce l’an dernier de notre partenariat dans les carburants d’aviation durables, nous sommes heureux de signer ces accords d’achat d’électricité avec Airbus en Allemagne et au Royaume Uni, deux pays où TotalEnergies développe rapidement sa base de production et ses ventes », souligne Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

Ces nouveaux contrats illustrent la capacité de TotalEnergies à proposer des solutions clés en main de “clean firm power” multi-géographies pour accompagner les clients industriels dans leur transition énergétique. Ces contrats, qui s’appuient sur un portefeuille intégré d’actifs renouvelables et flexibles, contribueront positivement à la rentabilité de l’activité de TotalEnergies dans l’électricité. »

« Alors qu’Airbus continue de progresser régulièrement vers ses objectifs d’efficacité énergétique et de réduction des émissions, ces accords d’achat d’électricité (PPA) avec TotalEnergies démontrent notre engagement à long terme en faveur de la décarbonation de nos sites », confie Florent Massou dit Labaquère, EVP Operations pour la division Avions Commerciaux d’Airbus. « Ces accords aideront Airbus à sécuriser une énergie fiable et bas carbone, soutenant notre ambition d’accroître la part d’électricité renouvelable sur nos sites. Complétant notre collaboration existante avec TotalEnergies sur le développement des capacités de production de SAF, ces PPAs s’inscrivent dans notre approche globale visant à renforcer la résilience de nos opérations. »

Des solutions sur mesure adaptées aux clients de TotalEnergies partout dans le monde

Ce contrat de fourniture d’électricité à SWM vient s’ajouter à ceux déjà signés par TotalEnergies avec Google, Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Mirosoft, Orange ou encore Sasol, et illustre une nouvelle fois la capacité de TotalEnergies à développer des solutions innovantes en tirant partie de son portefeuille d’actifs diversifiés, pour accompagner les efforts de décarbonation de ses clients.

Encadré

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin octobre 2025, TotalEnergies dispose de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.