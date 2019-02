EnquÃªte/Le ballon d'Heslyom se dÃ©gonfle avec pertes et fracas

Investir dans le solaire photovoltaïque serait sans risque. Si techniquement, l’allégation n’a rien d’usurper, il ne faut pas pour autant occulter le facteur humain, maillon faible de tout business model. Les financiers de l’entreprise Heslyom l’ont appris à leur dépends. Et que dire des salariés et autres partenaires. Enquête !

Mais qu’a-t-il bien pu se passer pour en arriver à cette liquidation judiciaire sur laquelle pèse de lourdes suspicions ? L’historique de la société concernée, Heslyom SAS ex-CAM Energie Service sise à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées et créée au printemps 2013 aide à y voir plus clair. Mais c’est plus avant même qu’il faut remonter à la création toujours à Tarbes en 2008 de CAM Énergie, le bras armé du Crédit Agricole dans les Energies Renouvelables. Cette entité est née de la rencontre entre le bureau d’études Gleize Énergie très actif dans l’ingénierie technique du bâtiment durable fondé en 2003 et la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole dirigée de main de maître par Jean Philippe.

Une entreprise pleine d’ambition

CAM Énergie s’est imposée comme une entreprise dédiée au développement de projets photovoltaïques en particulier (notamment dans le domaine agricole) et de projets d’EnR en général mais aussi au financement, à la gestion et la structuration d’actifs. Pour la conception, la fabrication, la construction, l’exploitation et la maintenance des installations, elle s’en remet à une filiale CAM Énergie Service avec à sa tête Olivier Gleyze. Le groupe, appartenant à 100% au Crédit Agricole, s’appuie sur ce binôme et accumule un savoir-faire global sur les sujets énergétiques. En 2017, CAM ENERGIE, renommée CAPG ENERGIES NOUVELLES (CAPGEN) détient 280 centrales photovoltaïques en toiture, 2 centrales photovoltaïques au sol, 6 centrales hydroélectriques. Ce parc d’actifs est cédé à l’entreprise Tenergie. Mais quid de CAM Energie Service ? En 2013, la société est reprise par Harry Cohen et Moïse Marciano, deux entrepreneurs franco-israëliens plein d’ambitions pour l’entreprise. CAM Energie Service devient alors Heslyom qui conserve en son sein Gleize Energie devenue Quark depuis. Très vite Olivier Gleyze, professionnel reconnu et apprécié, quitte la société. Heslyom détenue à 30% par la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole compte alors près de 80 salariés et poursuit son activité d’exploitation-maintenance de Cam Energie Service. En 2015, le CA d’Heslyom dépasse les 9 millions d’euros. Heslyom se lance également plus avant dans le développement d’actifs photovoltaïques en moins de 100 kW ou via les appels d’offres.

Un financement de 200 millions d’euros

En 2016, le duo d’entrepreneurs flaire la martingale qui avait déjà un peu fait florès dans le Sud-Ouest, à savoir réaliser des opérations multi-sites de 9 kW à échelle industrielle autour d’une offre commerciale innovante Solar House. Les deux compères mettent en place la stratégie. A l’été 2017, Heslyom conclut un financement avec un fonds infra britannique pour le déploiement d’une offre innovante sur le marché français sous le programme Greenloc. « Ce partenariat prend la forme d’un Joint-Venture doté d’un financement global de 200 M€ permettant le déploiement de 10.000 installations sur toitures. Cette opération confirme le pivot stratégique entrepris par Heslyom (CAM-ES) pour devenir un opérateur d’énergies « 3D » (Digitalisé, Décarboné, Décentralisé). Ses nombreuses références témoignent de sa crédibilité pour adresser aussi bien les marchés industriels, professionnels, que résidentiels, avec environ 150 MW construits à date et env. 250 MW en acquisition, construction, ou développement » précise un expert du secteur. A l’époque, Harry Cohen, Président de Heslyom déclarait : « Il nous aura fallu plusieurs années pour convaincre des acteurs institutionnels de la pertinence de notre approche. Ce nouveau financement d’envergure nous donne les moyens d’entrer dans la cour des grands. »

Impossible d’anticiper le facteur humain

Un plus tard, les belles promesses tournent au cauchemar pour tous les partenaires d’Heslyom et en premier lieu pour les salariés. « Tout dans ce dossier est étonnant. Déjà le fait que la société, qui comptait 70 salariés début 2017 (ndrl : CA 2017 de près de 20 millions d’euros), n’en compte plus qu’une trentaine. Quand nous avons été alertés sur la situation, en mars 2018, nous avons immédiatement transmis à la Direccte, et très vite, le tribunal de commerce a été saisi. Il a rendu sa décision le 17 septembre, en prononçant la liquidation de ce qui était, il y a quelques mois, une pépite. Les dirigeants de l’entreprise ne payent plus les salariés depuis l’été 2018 et l’électricité depuis des mois, et ils ont même fait vider tout le matériel. Pour le mettre à l’abri au cas où les salariés voudraient le voler, auraient-ils déclaré !» lâche dépitée Delphine Delaporte, secrétaire départementale de la CFDT au journal La Dépêche. En quelques mois, Heslyom est donc devenue une société fantôme qui aurait laissé, détournement de fonds à l’appui, plusieurs dizaines de millions d’euros de créances, entre salariés, fournisseurs, établissements financiers. A l’analyse du dossier et à posteriori, le montage de ce business model d’Heslyom à forte connotation financière était susceptible d’attirer quelques suspicions. Certains financiers, s’agacent des donneurs de leçons qui regardent le passé avec les jumelles de l’avenir et qui ne cessent de proférer que ce qui est arrivé était évident. « Vous rendez-vous compte que ce projet a été validé par des armées d’auditeurs et de juristes de haut niveau mondial qui ont crû en ce projet. Il est impossible d’anticiper le facteur humain et ses turpitudes » dénonce l’un des investisseurs. Pour l’heure, l’enquête est en cours, entre les mains du procureur du tribunal concerné. A suivre