Energy Observer a dÃ©voilÃ© EO3, son nouveau navire-laboratoire Ã©quipÃ© de 180 mÂ² de cellules solaires

Vendredi 6 juin, à l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), Energy Observer a dévoilé EO3, son nouveau navire-laboratoire d’expédition, conçu pour explorer de nouvelles solutions de décarbonation maritime et énergétique. Ce catamaran océanique pionnier, véritable hub d’innovation flottant, marque le début d’une nouvelle aventure autour du monde intitulée « En quête de la neutralité carbone » (2025–2033).

Porté par Victorien Erussard, président fondateur d’Energy Observer, EO3 a été révélé en présence d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, venue réaffirmer l’engagement de la France pour la protection de l’océan et apporter son soutien au lancement officiel de cette expédition, en présence de nombreux acteurs institutionnels, partenaires et représentants de l’économie bleue.

EO3 : un navire pour éclairer les choix énergétiques de demain

EO3, fier successeur d’EO1, est un catamaran d’expédition de nouvelle génération qui incarne l’avenir des navires bas carbone. Conçu dès l’origine comme un navire professionnel, EO3 appartient à la catégorie des navires de commerce répondant aux standards internationaux — une avancée majeure par rapport à EO1, navire de plaisance expérimental, qui ouvre la voie à des projets à vocation industrielle et réglementaire. Dessiné par le cabinet VPLP design, en co-design avec le designer Félix Godard, EO3 combine performance maritime, sobriété énergétique et modularité pour accueillir des technologies embarquées de nouvelle génération. Face aux objectifs de l’Organisation Maritime Internationale, visant une réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040, EO3 se positionne comme un pionnier chargé de tester et valider de nouvelles solutions maritimes décarbonées.

180 m² de cellules photovoltaïques

Son système énergétique innovant combine plusieurs sources et technologies complémentaires :

Un ensemble de 180 m² de cellules photovoltaïques et 4 ailes véliques, contribuant à la propulsion et à l’autonomie ;

Un carburant bas carbone : l’ammoniac, vecteur d’hydrogène ;

Un système intégré comprenant un craqueur et un purificateur, pour convertir l’ammoniac en hydrogène pur ;

Une propulsion électrique via batteries et piles à combustible basse et haute température (PEM & SOFC) ;

Un moteur à combustion directe alimenté à l’ammoniac.

Ces systèmes seront évalués en conditions réelles de navigation — un comparatif inédit visant à mesurer leurs performances énergétiques, leur robustesse opérationnelle, mais aussi leur impact environnemental.

EO3 n’est pas seulement un navire : c’est un hub d’innovation embarqué, conçu pour accueillir experts, projets d’ingénierie, tournages audiovisuels et événements internationaux. « EO3 est avant tout un démonstrateur technologique. Son rôle n’est pas de valider une solution unique, mais d’évaluer, dans la durée et en mer, plusieurs architectures énergétiques complémentaires. Notre objectif est d’apporter des données concrètes, mesurables, sur la performance, la robustesse et l’intégration de ces technologies. C’est cette approche expérimentale, rigoureuse, qui permettra d’éclairer les décisions industrielles et réglementaires à venir », souligne Didier Bouix, directeur général d’EO Concept.

Deux entités industrielles issues du projet prolongent cette dynamique d’innovation :

– EODev, jeune pépite industrielle française, devenue un acteur de référence dans le déploiement de solutions hydrogène zéro émission pour l’énergie stationnaire et la mobilité maritime ;

– EO Concept, bureau d’études naval intégré, qui développe actuellement EO2, un cargo de 160 mètres, décarboné à 98 % et propulsé à l’hydrogène liquide, destiné au transport intra-européen. Ce projet est lauréat du Fonds Innovation de l’Union européenne en tant que démonstrateur emblématique de la transition énergétique maritime.

Energy Observer concentre ses efforts autour de trois missions structurantes :

expérimenter des technologies de rupture pour décarboner le transport maritime, décrypter les grands enjeux énergétiques mondiaux, et sensibiliser les citoyens et les décideurs autour d’un cap commun : la neutralité carbone.