Énergie solaire : jusqu’à 14 TWh de potentiel sur les toits des écoles françaises

Greenpeace France lance en collaboration avec l’association Data For Good un outil inédit, intitulé « Etablissement scolaire », dans le but de mettre en valeur le potentiel solaire des toitures de chaque établissement scolaire public en France

Au niveau national, l’outil “Etablissement scolaire” a calculé un potentiel solaire total pouvant aller jusqu’à plus de 14 TWh pour l’ensemble des établissements scolaires (maternelles, écoles primaires, collèges et lycées), soit la consommation électrique annuelle de plus de 2,8 millions de foyers de deux personnes. “Les énergies renouvelables sont clés pour la transition énergétique française – encore faut-il évaluer leur potentiel et soutenir leur déploiement. Avec cet outil, nous voulons montrer qu’il est possible, au niveau local, de développer une énergie durable, peu coûteuse et sûre”, souligne Nicolas Nace, chargé de campagne Transition énergétique chez Greenpeace France.

La France vient d’atteindre laborieusement, avec quatre ans de retard, l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, ce qui la place au 15ème rang sur les 27 pays de l’Union européenne. « Ces résultats, pourtant peu reluisants, n’empêchent pas certains de tenter de saborder le développement des énergies renouvelables à la moindre occasion, comme on l’a vu lors des travaux sur la proposition de loi Grémillet, sans tenir compte de la volonté d’une majorité de Françaises et de Français, tous bords politiques confondus » poursuit Nicolas Nace. “La transition énergétique et écologique est aujourd’hui dépriorisée par les responsables politiques au niveau national, ce qui entraîne le retard de la France sur ses objectifs climatiques. En conséquence, leur développement stagne, voire ralentit. Les collectivités locales ont d’autant plus un rôle à jouer, loin des polémiques politiciennes stériles”.

L’outil “ Etablissement scolaire ”, disponible sur ordinateur et téléphone, permet à chaque citoyen, citoyenne, élu ou élue de mesurer le potentiel solaire, à travers l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, des écoles de leur quartier ou commune. Élaboré à partir de données accessibles et libres, il permet de lancer une recherche par code postal et détaille le potentiel de chaque établissement. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent également contacter leur mairie pour se renseigner ou encourager cette initiative.

Encadré

Au niveau mondial, l’éolien et le solaire connaissent un essor fulgurant

Preuve en est, l’ensemble des réacteurs nucléaires mis en service depuis le début du siècle produisent moins d’électricité annuellement que les éoliennes et les panneaux solaires installés sur la seule année 2024. En Europe, les renouvelables mis en service depuis 2019, et jusqu’à aujourd’hui, ont permis d’éviter l’importation de 59 milliards d’euros d’énergies fossiles, dont 53 milliards de gaz fossile (dont une partie en provenance de Russie).