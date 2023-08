Energias de Portugal Â« EDP Â» â€‹â€‹investit 2,5 milliards d’euros dans la production solaire distribuÃ©e Ã  l’Ã©chelle mondiale

Déjà doté de solides antécédents en matière de solaire sur 17 de ses marchés, le groupe Energias de Portugal « EDP » a appuyé sur l’accélérateur ces dernières années en matière d’installations solaires distribuées. Cette progression portée par une volonté sans faille a propulsé EDP vers une position de leader dans ce secteur. Le Groupe a déjà installé 1,6 GWc dans le monde. Une vraie politique de transition énergétique !

La production solaire distribuée (DG) devrait représenter près de 50 % de tous les nouveaux ajouts solaires dans le monde dans les années à venir. Elle est, en tous las cas, devenue l’un des segments d’activité d’Energias de Portugal « EDP » à la croissance la plus rapide. Le groupe s’est ainsi engagé à investir 2,5 milliards d’euros jusqu’en 2026 pour installer 4 GWc supplémentaires dans des projets solaires derrière ou devant le compteur, pour les familles et les entreprises, assurant ainsi une contribution décisive à la transition énergétique.

Fournir efficacement des économies d’énergie significatives à nos clients

EDP dispose déjà d’une belle empreinte mondiale dans le solaire DG et se positionne comme un leader parmi les acteurs basés en Europe. Avec plus d’une décennie d’expérience, le groupe a installé à ce jour environ 1,6 GWc de capacité solaire DG auprès de clients commerciaux et résidentiels dans le monde entier, dont 0,9 GWc via le modèle As-a-Service (dans lequel EDP sécurise 100 % des investissements et contracte un PPA à long terme avec le client). Opérant des DG solaires sur 17 marchés dans le monde, le groupe a une solide expérience et des équipes dédiées qui ont déjà déployé 127 000 installations dans des maisons résidentielles (en Europe) et dans de petites entreprises et grandes entreprises, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Brésil. Cette réalisation illustre la solide capacité d’EDP à sécuriser ses clients à l’échelle mondiale, tout en contribuant à une planète plus durable pour tous.

« La production solaire distribuée représente une formidable opportunité pour accélérer la transition énergétique aux côtés de nos clients. Ce segment d’activité peut fournir efficacement des économies d’énergie significatives à nos clients car il implique des délais d’autorisation et de développement plus courts et un retour sur investissement plus rapide par rapport aux projets d’énergies renouvelables à plus grande échelle, tout en répondant aux aspirations croissantes de nos clients en matière d’indépendance énergétique. Nous sommes fiers de pouvoir nous associer à des milliers d’entreprises et de familles pour générer une énergie propre, fiable et abordable pour tous », déclare Miguel Stilwell d’Andrade, PDG d’EDP.

Répondre aux préoccupations croissantes des clients concernant l’indépendance énergétique

Le partenariat récemment annoncé avec Navigator pour un projet solaire de 17 MWc démontre la capacité d’EDP à être un partenaire important pour les entreprises qui relèvent le défi de la transition énergétique. Aux États-Unis, il existe un fort potentiel de développement de projets DG chez de grands clients commerciaux et industriels et une forte attractivité autour des communautés énergétiques. EDP ​​devrait ainsi générer une croissance multipliée par 5 au cours des 3 prochaines années, grâce à des partenariats d’entreprise. Symboliques : le plus grand partenariat d’entreprise pour la production distribuée signé entre EDP Renewables et Google ou le récent partenariat avec Lufthansa pour développer un projet DG à Porto Rico. En Asie Pacifique, EDP prévoit de multiplier par trois sa présence dans la DG solaire jusqu’en 2026, soutenue par des objectifs de décarbonisation croissants et une forte présence manufacturière dans la région. La société dispose déjà de plus de 1,1 GWc en pipeline et de plus de 150 MWc sécurisés ou en construction. Récemment, en Chine, EDP a développé et construit son plus grand projet DG au monde avec une capacité de 19 MWc. Ce segment d’activité devrait croître de 6 fois d’ici 2026, par rapport à 2022, en mettant l’accent sur les communautés solaires éloignées. Dans le même temps, EDP est de plus en plus choisi par les entreprises mondiales pour développer des projets solaires multi-sites et multi-pays. Faurecia, un groupe multinational de composants automobiles, a choisi EDP pour développer des projets DG simultanément en Europe, en Asie et aux États-Unis, dans jusqu’à 60 sites. Le groupe est convaincu que cette croissance mondiale sera soutenue par des délais de mise sur le marché courts, une flexibilité dans la connexion au réseau, les autorisations et la chaîne d’approvisionnement, et la prévisibilité des prix à long terme, tout en répondant aux préoccupations croissantes des clients concernant l’indépendance énergétique et en fournissant une solution compétitive pour leurs besoins énergétiques.