EDF Renouvelables et la Direction Internationale dâ€™EDF deviennent EDF power solutionsâ€¯

EDF Renouvelables et la Direction Internationale du groupe EDF se regroupent pour former EDF power solutions et ainsi renforcer l’efficacité et la lisibilité de leurs activités à l’international. Piloté par Béatrice Buffon, directrice exécutive Groupe en charge des activités d’EDF power solutions, ce rapprochement s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise « Ambitions 2035 » du groupe EDF.

EDF power solutions, entité du groupe EDF, dispose d’un portefeuille de 31 GW bruts de capacités de production d’électricité bas carbone en exploitation dans le monde. Elle s’appuie sur l’expertise d’EDF ainsi que sur les synergies technologiques, commerciales et géographiques des deux entités pour concevoir des offres innovantes et efficaces, combinant différentes technologies dans une approche globale pour assurer la décarbonation et la performance des systèmes électriques locaux.

Forte de 10 000 salariés dans 25 pays, EDF power solutions propose une large gamme de technologies pour la production d’électricité bas carbone (éolien, solaire, hydraulique, biomasse), le renforcement et la flexibilité des systèmes électriques (réseau, batterie, STEP, thermique bas carbone, solutions hybrides) et la réduction de l’empreinte carbone de ses clients (solutions distribuées avec solaire et stockage, minigrids, mobilité électrique…).

En conformité avec les pratiques du groupe EDF, EDF power solutions s’engage à appliquer les meilleurs standards internationaux en matière de santé-sécurité et à intégrer les aspects environnementaux et sociaux dès la phase de conception de ses projets pour en maitriser les impacts sur toute la durée d’exploitation des actifs. Béatrice Buffon, Directrice exécutive Groupe d’EDF en charge d’EDF power solutions, a déclaré « La création d’EDF power solutions est une étape majeure pour renforcer la visibilité et l’ambition du groupe EDF, premier électricien bas carbone mondial. En unissant les forces de la Direction Internationale d’EDF et d’EDF Renouvelables, EDF se donne les moyens d’être un acteur de référence de la transition énergétique dans les pays où elle opère, au service de ses clients et créateur de valeur pour les systèmes électriques locaux. »