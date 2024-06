Décryptage du décret d’application de l’article 40 de la Loi APER par le groupe EverWatt

Le 10 mars 2023, la France a franchi une étape décisive avec la promulgation de la Loi d’Accélération des Énergies Renouvelables (Loi APER). Aujourd’hui, avec l’annonce du récent décret d’application de l’article 40 de cette loi, le secteur des énergies renouvelables en France, se trouve à un tournant crucial pour l’avenir de l’énergie solaire. Le décret sera soumis à la consultation du public jusqu’au 26 juin. Groupe EverWatt, acteur engagé et producteur d’énergie solaire, suit de près l’évolution de ce cadre législatif et partage son analyse de ce décret, qui vise à simplifier et accélérer les démarches administratives pour le déploiement des installations solaires.

Qu’est-ce que l’article 40 de la Loi APER ?

La Loi APER est conçue pour dynamiser le développement des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, en réduisant les obstacles bureaucratiques. L’article 40l introduit des mesures concrètes pour accélérer les procédures d’autorisation et précise les périmètres d’action dans le but de favoriser le développement du solaire sur les bâtiments et le foncier disponibles.

Les avancées du décret d’application

La validation de ce décret entraîne plusieurs conséquences potentiellement significatives pour le secteur de l’énergie solaire en France. En voici ci-dessous quelques-unes :

> Accélération du déploiement des projets solaires

Le décret vise à simplifier les démarches administratives pour les installations solaires. En réduisant les délais d’autorisation et en allégeant les procédures bureaucratiques, le déploiement des projets solaires devrait s’accélérer, permettant une augmentation rapide de la capacité solaire installée en France.

> Stimulation des investissements

Avec des démarches administratives plus simples et des incentives financières supplémentaires, le décret devrait encourager les investisseurs, tant privés que publics, à se lancer dans des projets solaires.

> Implication accrue des collectivités locales

Le décret impose aux collectivités locales d’intégrer des objectifs de développement solaire dans leurs documents d’urbanisme. Cela devrait entraîner une planification plus proactive et structurée des projets solaires à l’échelle locale, facilitant finalement leur mise en œuvre.

> Création d’emplois

L’augmentation du nombre de projets solaires et des investissements dédiés devrait entraîner la création de nombreux emplois, tant dans la construction et l’installation de panneaux solaires que dans la maintenance et la gestion des infrastructures d’énergies renouvelables.

> Réduction des émissions de CO2

En facilitant le développement de l’énergie solaire, le décret contribuera à la réduction des émissions de CO2, aidant ainsi la France à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique.

> Incitation à l’innovation technologique

Le soutien accru aux projets solaires pourrait également encourager l’innovation technologique, en incitant les entreprises à développer des solutions plus efficaces et moins coûteuses pour la production et le stockage de l’énergie solaire.

> Augmentation de l’indépendance énergétique

En augmentant la part de l’énergie solaire dans le mix énergétique national, la France pourra réduire sa dépendance aux énergies fossiles et améliorer sa sécurité énergétique.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

“Depuis la publication du décret, nous avons constaté un regain d’intérêt et une accélération des projets solaires en France. Chez Groupe Everwatt, nous avons déjà initié plusieurs projets de territoires avec des collectivités locales et des entreprises, démontrant ainsi l’impact positif de cette nouvelle réglementation. Cependant, des défis subsistent. La mise en œuvre effective de ces mesures nécessite une collaboration étroite entre les différents acteurs du secteur, ainsi qu’une sensibilisation accrue des citoyens et des entreprises aux avantages de l’énergie solaire. C’est pourquoi Groupe EverWatt, pure player des circuits courts énergétique et acteur engagé pour le développement de l’autoconsommation, prendra un rôle pédagogique actif pour accompagner les propriétaires fonciers concernés sur leurs obligations.”, analyse Jérôme Owczarczak, Directeur Général de Groupe EverWatt.

Le décret d’application de l’article 40 de la Loi APER promet d’impulser un développement significatif du secteur solaire en France, avec des avantages économiques, environnementaux et sociaux importants. Néanmoins, une mise en œuvre efficace et coordonnée sera essentielle pour maximiser les bénéfices.