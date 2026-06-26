CVE inaugure Â«â€¯Fructus Aqua Solarâ€¯Â»â€¯: un dÃ©monstrateur pour faire avancer lâ€™agrivoltaÃ¯sme arboricole

CVE, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables basÃ© Ã Marseille, a inaugurÃ© ses derniers joursÂ Fructus Aqua Solar, un dÃ©monstrateur agrivoltaÃ¯queÂ de 50 kWc installÃ© sur un verger de poiriers Ã la station expÃ©rimentale deÂ LaÂ PugÃ¨re, Ã Mallemort (13).Â MenÃ© avec LaÂ PugÃ¨reÂ et suivi scientifiquement parÂ INRAE, ce programme de trois ans vise Ã Â produire des donnÃ©es de rÃ©fÃ©rence pour Ã©valuer lâ€™effet de lâ€™ombrage photovoltaÃ¯queÂ avec des panneaux semi-transparents fixesÂ sur les vergers etÂ dÃ©velopperÂ des solutions agrivoltaÃ¯ques adaptÃ©es aux cultures arboricolesÂ et aux besoins en Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e.Â Un verger expÃ©rimental face au stress climatiqueÂ !

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Fructus Aqua Solar est nÃ© dâ€™un enjeu concret pour les arboriculteurs du Sud de la France :Â adapter les vergers Ã des Ã©pisodes de chaleur, de rayonnement, de sÃ©cheresse ou deÂ gel de plus en plus contraignants, quiÂ peuvent affecter la floraison, le dÃ©veloppement des fruits, la qualitÃ© des rÃ©coltes et les besoins en eau.

Depuis 2021, CVE et les Ã©quipes de LaÂ PugÃ¨reÂ travaillent autour dâ€™une question simple : un ombrage photovoltaÃ¯que peut-il aider les vergers de poiriers Ã mieux rÃ©sister au stress climatique sans dÃ©grader les rendements ni la qualitÃ© des fruits ?Â Le dÃ©monstrateur a ainsi Ã©tÃ© conÃ§u pour les rÃ©alitÃ©s agricoles et climatiques du Sud de la France, et pour une culture emblÃ©matique du territoire : le poirier.

Une solution technique sobre et facilement rÃ©plicable

Le dispositif est installÃ© sur une parcelle de poires de 1 459 mÂ², dont 840 mÂ² sous panneaux. Il couvre six rangÃ©es de poiriers et repose sur desÂ ombriÃ¨res fixes Ã 4,5 mÃ¨tres de hauteur,Â Ã©quipÃ©es de panneaux photovoltaÃ¯ques semi-transparents, avec 33 % de transparence, orientÃ©s sud-est.Â CVE a fait le choix dâ€™une structure fixe en acier afin de privilÃ©gier la robustesse, la simplicitÃ© dâ€™exploitation et la limitation de la maintenance : une fois installÃ©e, la solution ne nÃ©cessite pas de pilotage quotidien par lâ€™agriculteur.Â La hauteurÂ des ombriÃ¨res Ã 4,5 mÃ¨tres et lâ€™espacement deÂ 4 Ã 4,5 mÃ¨tresÂ entre les rangÃ©es permet dâ€™adapter lâ€™installation Ã chaque verger, tout en restant compatible avec la taille des arbres et le passage des engins agricoles.

Un programme scientifique pour documenter lâ€™agrivoltaÃ¯smeÂ arboricole

Pendant trois ans, le dÃ©monstrateur permettra de suivreÂ lâ€™Ã©cophysiologie des arbres, les besoins en eau, la productivitÃ© du vergerÂ (rendementÂ etÂ qualitÃ©Â des fruits)Â etÂ la protection face aux alÃ©as climatiquesÂ etÂ les besoins en eau.Â Trois rÃ©coltesÂ seront observÃ©es entre 2026 et 2028.Â MenÃ© avec LaÂ PugÃ¨reÂ et INRAE, le dispositif sâ€™appuie sur uneÂ thÃ¨se CIFREÂ conduite dâ€™avril 2026 Ã avril 2029, un site instrumentÃ©, des sondes capacitives et une zone tÃ©moin. Lâ€™objectif est de consolider unÂ retour dâ€™expÃ©rience technico-Ã©conomique, agronomique et scientifiqueÂ robuste pour Ã©valuer les conditions de dÃ©ploiement dâ€™une solution agrivoltaÃ¯que adaptÃ©e aux vergersÂ de fruits Ã Â pÃ©pins.

Un dÃ©monstrateur aujourdâ€™hui, des solutions agricoles et Ã©nergÃ©tiques pour demain

Les bÃ©nÃ©fices attendus sont multiples :Â rÃ©duction de lâ€™excÃ¨s de floraison,Â protection des fleurs et des fruits des alÃ©as climatiques, limitation des brÃ»lures liÃ©es aux excÃ¨s dâ€™ensoleillement, rÃ©duction de lâ€™Ã©vapotranspiration, optimisation de la consommation dâ€™eau ou encore crÃ©ation dâ€™un microclimat plus favorable sous les panneaux, notamment lors dâ€™Ã©pisodes de gelÃ©es tardives.

Ã€ terme, Fructus Aqua Solar doit contribuer Ã structurer des solutions agrivoltaÃ¯ques capables de conjuguer amÃ©lioration de la production agricole, production dâ€™une Ã©nergie renouvelable locale et prÃ©servation de la vocation agricole des sols.Â Â« Avec Fructus Aqua Solar, nous voulons passer de lâ€™intuition Ã la donnÃ©e scientifique pourÂ dÃ©montrerÂ ce que lâ€™agrivoltaÃ¯smeÂ peut rÃ©ellement apporter aux vergers. Ce dÃ©monstrateur doit nous permettre de prÃ©parer des solutions simples, robustes et reproductibles pour les arboriculteursÂ Â», souligneÂ VickyÂ SallierÂ Viguet, ResponsableÂ Innovation et Prospective,Â chez CVE.Â Pour les agriculteurs, ce modÃ¨le constitue unÂ levier de crÃ©ation de valeur, Ã travers la perception dâ€™un revenu foncier complÃ©mentaire et lâ€™accÃ¨s, via un fonds de dÃ©veloppement agricole, Ã des Ã©quipements annexes contribuant Ã la modernisation et Ã la performance de lâ€™exploitation.Â La rÃ©alisation du projet Fructus Aqua Solar en seulement un mois tÃ©moigne Ã©galement de lâ€™agilitÃ© et de la rapiditÃ© de dÃ©ploiement de cette solution.