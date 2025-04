Ce livre a pour ambition de contribuer à la vulgarisation du système du crédit et du marché carbone, mais aussi de donner les pistes d’amélioration qui pourraient être envisagées, d’apporter des clés de compréhension d’une problématique que l’on peut formuler ainsi : les crédits carbone constituent-il une solution ou menacent-ils les efforts d’atténuation indispensable ? Un ouvrage de référence de Corinne Lepage pour savoir de quoi on parle !

Il faut ouvrir les yeux. Nous sommes en face de réalités incontournables. Accélération du dérèglement climatique, relative incapacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduction massive des puits de carbone, apparition des technologies de séquestration, besoin croissant de financement qui s’ajoutent aux investissements colossaux de la transition non seulement écologique, mais aussi économique, financière, sociétale, industrielle que les fonds publics seuls ne suffiront pas à satisfaire. L’objectif de ce livre est d’aider à donner des clés de compréhension d’une problématique que l’on peut formuler ainsi : les crédits carbone constituent-ils une solution ou menacent-ils les efforts d’atténuation indispensable ?

Un sujet majeur, hautement polémique

Les marchés du carbone sont au croisement de l’économie et du droit, de la finance et de l’écologie, de l’énergie, de la biodiversité et les droits humains. Les polémiques sur la financiarisation des questions environnementales, sur le caractère suffisant ou non des effets des projets financés, les oppositions entre des ONG, dont les objectifs sont non seulement respectables, mais indispensables, un monde économique pour lequel la rentabilité demeure plus que jamais la boussole et des pouvoirs publics partagés entre le pragmatisme et des préoccupations autres, témoignent des conflits majeurs d’aujourd’hui.

Un marché de près de 270 milliards de dollars

Nous sommes en face d’un double constat :

- D’une part, les puits naturels de carbone, sous l’effet du dérèglement climatique, se réduisent comme peau de chagrin

- D’autre part, chacun se rend compte de ce que l’objectif de limitation de la température à 1°5 est devenu inatteignable et que celui de 2° apparaît particulièrement ambitieux.

Dans ce contexte, les solutions complémentaires à la réduction que sont les solutions de capture de carbone et de puits de carbone apparaissent comme particulièrement indispensables. Les crédits carbone étant des biens meubles échangeables sur un marché, l’impact financier du sujet devrait être très considérable. On parle d’un marché de 10 milliards de dollars d’ici 2030 pour le marché volontaire. Mais, avec l’adoption à Bakou, d’un accord sur les crédits carbone prévus à l’article 6 des accords de Paris, l’enjeu change considérablement puisque l’on parle d’un marché de près de 270 milliards de dollars.

Encadré

Quid de l’auteur ?

Corinne Lepage a une longue carrière d’avocate dans le domaine de l’environnement. Ancienne ministre de l’environnement et ancienne eurodéputée, elle est Docteure endroit, à enseigner dans de nombreuses universités et actuellement à Sciences-po. Elle est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages.