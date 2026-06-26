Bilan Intersolar/Les Ã©nergies fossiles, câ€™est du passÃ©â€¯; aujourdâ€™hui, lâ€™heure est aux renouvelables

Des halls combles, une atmosphÃ¨re dynamique et une ambiance animÃ©eÂ : aprÃ¨s trois jours, The smarter E Europe 2026, la plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie, sâ€™achÃ¨ve sur un franc succÃ¨s.Â Ã€ Munich, lâ€™alliance de salons a illustrÃ© de maniÃ¨re impressionnante Ã quoi ressemble le monde de lâ€™Ã©nergie de demain, fondÃ© sur les Ã©nergies renouvelables. Sur le parc des expositions, quelque 105Â 000 visiteurs professionnels venus de 163 pays ont ensuite profitÃ© de lâ€™occasion pour sâ€™informer sur les nouvelles tendances dans tous les secteurs, nouer des contacts et se faire une idÃ©e du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de demain. La mÃ©tropole bavaroise a envoyÃ© au monde entier un signal fort, porteur dâ€™un message clairÂ : lâ€™avenir appartient aux Ã©nergies renouvelables.

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La voie Ã suivre pour y parvenir est claireÂ : les technologies, les solutions et les modÃ¨les dâ€™affaires sont dÃ©jÃ en place. Câ€™est ce quâ€™a illustrÃ© The smarter E Europe et ses quatre salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe, ainsi que ses confÃ©rences et Ã©vÃ©nements parallÃ¨les. La filiÃ¨re sâ€™est montrÃ©e confiante et innovante. Dans les 19 halls dâ€™exposition ainsi que sur lâ€™espace extÃ©rieur, on pouvait ressentir lâ€™enthousiasme de contribuer Ã de grands changements sociÃ©taux et de faire avancer la transition Ã©nergÃ©tique. Le dÃ©veloppement international des Ã©nergies renouvelables est en plein essor. Â«Â Nous sommes en pleine mutation mondiale en vue de bÃ¢tir un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique entiÃ¨rement nouveau. Nous ne pouvons pas freiner cette rÃ©volution et devons saisir toutes les opportunitÃ©s que les exposants nous ont prÃ©sentÃ©esÂ Â», souligne Tim Meyer, expert en Ã©nergie et auteur.

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Abordable et bÃ©nÃ©fique pour le rÃ©seauÂ

Il a Ã©galement guidÃ© les visiteurs Ã travers lâ€™exposition spÃ©ciale Â«Â Renewables 24/7 â€“ Secure Energy for a Changing WorldÂ Â», qui constituait lâ€™un des temps forts du salon. Celle-ci illustrait clairement que le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de demain sera totalement diffÃ©rentÂ : plus Ã©lectrique, plus dÃ©centralisÃ©, plus numÃ©rique et plus flexible. Lâ€™Ã©nergie de demain ne proviendra plus dâ€™une poignÃ©e de centrales Ã©lectriques, mais de plusieurs millions dâ€™installations interconnectÃ©es. Les visiteurs ont pu dÃ©couvrir sur place comment les Ã©nergies solaire et Ã©olienne permettent de diminuer la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, et comment les bÃ¢timents ou les vÃ©hicules Ã©lectriques passent du statut de simples consommateurs Ã celui dâ€™acteurs actifs du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Â«Â The smarter E Europe et lâ€™exposition spÃ©ciale Renewable 24/7 ont montrÃ© que la transition Ã©nergÃ©tique a avant tout besoin dâ€™une choseÂ : de flexibilitÃ©. Ce nâ€™est quâ€™en stockant et en gÃ©rant lâ€™Ã©lectricitÃ© de maniÃ¨re intelligente, et en la consommant prÃ©cisÃ©ment lorsquâ€™elle est particuliÃ¨rement bon marchÃ© et verte, que nous pourrons mettre en place un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique abordable pour les clients et qui soit Ã©galement bÃ©nÃ©fique pour le rÃ©seauÂ Â», explique Bastian Gierull, CEO dâ€™Octopus Energy Germany GmbH. Â Â«Â Dans le mÃªme temps, on a pu constater le rÃ´le important que joueront les vÃ©hicules Ã©lectriques, et, Ã terme, la recharge bidirectionnelle, en tant que moyens de stockage flexibles pour un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique renouvelable.Â Â»

Les Ã©nergies renouvelables, synonymes de fiabilitÃ©, de rÃ©silience et dâ€™efficacitÃ©

Aujourdâ€™hui dÃ©jÃ , lâ€™Ã©lectricitÃ© produite Ã partir dâ€™Ã©nergies renouvelables est nettement moins chÃ¨re que celle issue des combustibles fossiles. Rien quâ€™en Allemagne, environ 60Â pour cent de la production Ã©lectrique est dâ€™origine renouvelable. Le pays dÃ©pense 80Â milliards dâ€™euros par an pour importer des Ã©nergies fossiles. Les crises gÃ©opolitiques actuelles montrent toutefois que les importations dâ€™Ã©nergies fossiles favorisent les dÃ©pendances, rendent les Ã‰tats vulnÃ©rables au chantage et pÃ¨sent sur les Ã©conomies et les sociÃ©tÃ©s en raison de coÃ»ts Ã©levÃ©s. Â«Â Les Ã©nergies fossiles sont en voie de disparitionÂ ; lâ€™avenir appartient clairement aux renouvelables. Au cours des trois jours du salon, nous avons dÃ©montrÃ©, Ã lâ€™aide dâ€™exemples concrets et de donnÃ©es scientifiques, quâ€™ils sont synonymes de fiabilitÃ©, de rÃ©silience et dâ€™efficacitÃ©, et constituent un choix Ã©conomiquement rationnel. Câ€™est pourquoi nous devons poursuivre sans relÃ¢che sur la voie dâ€™un avenir fondÃ© sur les Ã©nergies renouvelables. Il ne doit pas y avoir de retour en arriÃ¨reÂ Â», explique Markus ElsÃ¤sser, fondateur et directeur de Solar Promotion GmbH. Â«Â Cette annÃ©e, en mettant lâ€™accent sur Renewables 24/7, nous avons abordÃ© le bon sujet au bon moment. Nous avons prouvÃ© que nous savions anticiper et dÃ©gager de nouvelles pistes pour lâ€™avenirÂ Â», dÃ©clare Jens Mohrmann, directeur de Freiburg Wirtschaft Touristik und MesseÂ GmbH & Co.Â KG (FWTM).

Les Ã©nergies renouvelables, source de prospÃ©ritÃ© et dâ€™emplois

La plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie a mis en Ã©vidence les opportunitÃ©s offertes par les Ã©nergies renouvelables Ã lâ€™Ã©conomie et Ã la sociÃ©tÃ©. Elles contribuent Ã limiter les dÃ©gÃ¢ts causÃ©s par la crise climatique et Ã rÃ©duire considÃ©rablement la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© pour les entreprises et les consommateurs. Pourtant, des inquiÃ©tudes et des idÃ©es fausses concernant les Ã©pisodes de faible production dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire et Ã©olienne continuent de circuler. Une table ronde a donc Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã la question de savoir si la transition Ã©nergÃ©tique Ã©chouait uniquement dans les tÃªtes. La conclusion claire de cette table ronde Ã©tait la suivanteÂ : Dans de larges pans de la sociÃ©tÃ©, la transition Ã©nergÃ©tique est depuis longtemps acceptÃ©e et souhaitÃ©eÂ ; ce nâ€™est que dans lâ€™esprit de certains dÃ©cideurs politiques et Ã©conomiques quâ€™un blocage ou un Ã©chec semble actuellement menacer. Lâ€™importance considÃ©rable de cette alliance de salons sâ€™est Ã©galement reflÃ©tÃ©e dans la prÃ©sence des milieux politiques. Câ€™est ainsi que Rita SchwarzelÃ¼hr-Sutter, secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat parlementaire au ministÃ¨re fÃ©dÃ©ral allemand de lâ€™Environnement, de la Protection du climat, de la Protection de la nature et de la SÃ©curitÃ© nuclÃ©aire (BMUKN), a prononcÃ© un discours de bienvenue avant la table ronde. Elle a clairement indiquÃ© quâ€™en Allemagne, il ne sâ€™agissait plus depuis longtemps Â«Â uniquementÂ Â» de lutte contre le changement climatique, mais aussi de prÃ¨s de 440Â 000 emplois, de croissance, de rÃ©silience Ã©conomique et de sÃ©curitÃ© nationale.

The smarter E Europe, la plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie, regroupe quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) et se tiendra du 8 au 10 juin 2027 Ã Messe MÃ¼nchen.