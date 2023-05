Aux Pays-Bas, un centre logistique photovoltaïques neutre en carbone de 50 000 m² pour BayWa r.e. Solar Trade et Seacon Logistics

BayWa r.e. Solar Trade et Seacon Logistics développent une plate-forme logistique entièrement neutre sur le plan climatique dans le port à conteneurs de Wanssum aux Pays-Bas. Elle contribuera à assurer la distribution des produits photovoltaïques de BayWa r.e. Solar Trade en Europe, et notamment en France.

Le projet logistique offrira une surface de stockage de plus de 50 000 m², ce qui en fera la plus grande plate-forme sur les 66 que compte actuellement la chaîne d’approvisionnement de BayWa r.e. Solar Trade. L’entrepôt contribuera notamment à adresser les marchés de la France et du Bénélux, en complément de celui inauguré par BayWa r.e. en 2021 à Fos-sur-Mer pour adresser le sud de la France, doté de 5 840 m².

Ouverture début 2024

L’objectif est d’améliorer et de développer en permanence le service à la clientèle et l’efficacité tout au long de la chaîne d’activité en incluant la gestion du fret maritime, l’entreposage, le transport ainsi que les services de douane et d’importation. Ce projet révolutionnaire devrait être achevé au début de l’année 2024. Solar Trade, la branche de BayWa r.e. dédiée au domaine des énergies solaires, est un acteur important et établi dans le secteur des énergies renouvelables. Avec un réseau de plus de 20 sociétés de distribution dans le monde, plus de 1 400 employés et plus de 30 ans d’expérience, le grossiste commercialise ses composants photovoltaïques dans le monde entier. Solar Trade fournit aux installateurs ainsi qu’aux partenaires de coopération des produits photovoltaïques innovants dans l’ensemble du secteur B2B – et leur propose également une assistance sans faille. En France, Solar Trade est représenté par l’entreprise BayWa r.e. Solar Systems, dont le siège est à Bordeaux.

7,3 MWc en toiture

Le concept final de la plate-forme logistique comprend un système photovoltaïque d’une capacité de 7,3 MWc sur les toits de la plate-forme et a reçu la certification « Excellent » par le BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ce système produira suffisamment d’électricité pour alimenter l’ensemble de la plate-forme logistique, y compris les barges électrifiées, les camions du terminal et le parc automobile. Conformément à la politique de développement durable de Seacon et de BayWa r.e., la plate-forme logistique sera donc entièrement neutre sur le plan climatique. Frank Jessel, directeur mondial du commerce solaire chez BayWa r.e., déclare : « Le hub du port à conteneurs de Wanssum nous permettra d’offrir à nos clients un service encore meilleur. La connectivité accrue réduit les délais de livraison et de stockage, tout en augmentant la disponibilité des produits. Enfin, le projet est conçu pour être totalement durable afin de montrer, aux côtés de notre partenaire Seacon, l’exemple dans la lutte contre le changement climatique. »

Porte d’entrée le marché européen

Dominik Dohr, responsable mondial de la chaîne d’approvisionnement pour le commerce solaire chez BayWa r.e., ajoute : « Le nouveau centre logistique de Wanssum joue un rôle essentiel dans notre chaîne d’approvisionnement afin de garantir une disponibilité des produits et une sécurité d’approvisionnement de nos clients aussi efficaces et durables que possible. Le site de Wanssum étant directement relié par barges au port à conteneurs de Rotterdam, il servira en quelque sorte de porte d’entrée pour l’importation de modules photovoltaïques destinés au marché européen. Le service, l’efficacité et la durabilité sont harmonisés. » Sylvester van de Logt, PDG de Seacon Logistics, témoigne lui aussi : « La coopération avec BayWa r.e. Solar Trade s’inscrit parfaitement dans notre vision, qui consiste à créer une valeur ajoutée significative tout au long de la chaîne d’approvisionnement de nos clients et à améliorer continuellement notre service. Concrètement, cela signifie que nous proposons des solutions de chaîne d’approvisionnement sur mesure et de bout en bout, qui sont conçues à partir d’un socle durable ayant reçu la mention « Excellent » du BREEAM. En collaboration avec BayWa r.e. Solar Trade, Seacon assumera à l’avenir la responsabilité de l’utilisation optimale de l’électricité produite. »