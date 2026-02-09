Appel Ã  la mobilisation des salariÃ©Â·es des Ã©nergies renouvelables, le mardi 10 fÃ©vrier

Les salariÃ©Â·es des Ã©nergies renouvelables appellent Ã une mobilisation le mardi 10 fÃ©vrier â€“ 11h Ã 15h â€“ pour dÃ©noncer la multiplication des suppressions dâ€™emplois et lâ€™absence de cap politique clair sur la transition Ã©nergÃ©tique. Deux lieux pour cette mobilisationÂ : devant lâ€™AssemblÃ©e nationale Ã Paris et devant lâ€™HÃ´tel de prÃ©fecture Ã Montpellier. Un mot dâ€™ordreÂ : Stop Ã la casse des emplois et de lâ€™industrie des Ã©nergies renouvelablesÂ !

La filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelables reprÃ©sente aujourdâ€™hui prÃ¨s de 118 000 emplois directs et indirects en France. 118 000 femmes et hommes qui conÃ§oivent, dÃ©veloppent, construisent, exploitent et maintiennent des installations sur lâ€™ensemble du territoire, mais aussi des sites industriels, des usines, des bureaux dâ€™Ã©tudes et des chaÃ®nes de valeur franÃ§aises et europÃ©ennes. FiliÃ¨re jeune, innovante et industrielle, les Ã©nergies renouvelables sont un pilier stratÃ©gique du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais, aux cÃ´tÃ©s des autres Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es.

Alors que lâ€™urgence climatique et les besoins Ã©nergÃ©tiques du pays sont largement Ã©tablis, notre secteur est aujourdâ€™hui fragilisÃ© par lâ€™absence de cap politique clair. Reports rÃ©pÃ©tÃ©s de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie depuis prÃ¨s de deux ans, dÃ©cisions erratiques, signaux contradictoires et dÃ©clarations gouvernementales prÃ©occupantes nourrissent une incertitude profonde. Les effets sont dÃ©sormais visibles : plans de sauvegarde de lâ€™emploi, suppressions de postes, gels de recrutements, dÃ©sorganisation industrielle et fermetures dâ€™usines. DerriÃ¨re ces annonces, ce sont des salariÃ©Â·es et des familles confrontÃ©Â·es Ã lâ€™angoisse, Ã lâ€™instabilitÃ© et parfois Ã la prÃ©caritÃ©.

Cette situation nâ€™a rien dâ€™inÃ©luctable. Elle rÃ©sulte de choix politiques court-termistes et dâ€™un manque persistant de visibilitÃ©. Aucune filiÃ¨re ne peut investir, innover ou recruter durablement sans trajectoire claire, sans stabilitÃ© des investissements, sans programmation crÃ©dible Ã la hauteur des enjeux â€” alors mÃªme que la France est en retard sur ses objectifs de dÃ©carbonation et reste fortement dÃ©pendante des Ã©nergies fossiles importÃ©es. La science est sans ambiguÃ¯tÃ© : sans un dÃ©veloppement massif de lâ€™Ã©olien, du solaire et du stockage, les objectifs climatiques ne seront pas atteints. Remettre en cause ces filiÃ¨res relÃ¨ve de lâ€™idÃ©ologie, pas des faits. Nous appelons le gouvernement Ã se positionner clairement du cÃ´tÃ© de la science, de lâ€™emploi et du progrÃ¨s industriel.

Nous, salariÃ©Â·es des Ã©nergies renouvelables, refusons que nos emplois soient les variables dâ€™ajustement de lâ€™indÃ©cision politique. Nous refusons que des compÃ©tences, des savoir-faire et des outils industriels soient sacrifiÃ©s alors mÃªme que la France doit renforcer sa souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et industrielle â€” et que nous y contribuons chaque jour. Les salariÃ©Â·es des Ã©nergies renouvelables se mobiliseront le mardi 10 fÃ©vrier, de 11h Ã 15h, devant lâ€™AssemblÃ©e nationale Ã Paris et devant lâ€™HÃ´tel de prÃ©fecture Ã Montpellier, pour exiger :

une vÃ©ritable stratÃ©gie industrielle, permettant de prÃ©server et crÃ©er des emplois durables sur lâ€™ensemble du territoire ;

un cap politique clair et assumÃ© sur la transition Ã©nergÃ©tique ;

une Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie ambitieuse, stable et cohÃ©rente ;

de la visibilitÃ© : une continuitÃ© dans les appels dâ€™offres et les investissements.

Nous appelons Ã la mobilisation toutes celles et ceux qui refusent la casse sociale et industrielle : salariÃ©Â·es de la filiÃ¨re, acteurs Ã©conomiques, Ã©luÂ·es, citoyenÂ·nes engagÃ©Â·es pour le climat et lâ€™emploi. Lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la France se dÃ©cide maintenant.

EncadrÃ©

Les Signataires

CSE de APEX Energies, dâ€™Akuo, dâ€™ABOenergy, de Baywa.r.e et la section syndicale CGT Baywa.r.e France, dâ€™EDF Power Solutions, dâ€™Eolfi, de France Renouvelables, de GLHD, de Luxel, de Qenergy, de SÃ©pale, de VALOREM et de Voltalia.

