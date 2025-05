A Roland-Garros, les tÃ©lÃ©phones portables se rechargent au solaire

The Charging Place, spécialiste de la recharge mobile verte, s’apprête à équiper Roland Garros, le plus grand tournoi de tennis en France, avec une version optimisée de ses stations solaires.

La solution concrète The Charging Place est faite pour répondre à un besoin croissant : en 2024, plus de 33 000 recharges de smartphones ont été effectuées sur le site de Roland Garros pendant l’événement, soit en moyenne 1 700 recharges par jour. Ce service, devenu en quelques années un réflexe pour les spectateurs, est aujourd’hui le deuxième le plus sollicité après les sanitaires. Équipées de panneaux solaires 150W et de batteries pilotées grâce à l’intelligence artificielle, ces stations nouvelle génération sont déployées à quatre emplacements clés du stade. Leur alimentation 100 % verte est rendue possible grâce à ENGIE, fournisseur officiel d’électricité renouvelable de l’événement. 40 bornes fixes et mobiles couvrent ainsi l’ensemble du site, garantissant un accès continu à la recharge. « Notre mission est simple : offrir un service utile, universel et responsable. Grâce à nos stations alimentées à 100 % par l’énergie solaire et conçues pour durer, nous prouvons qu’on peut concilier confort des usagers, performance technologique et exigence environnementale, y compris dans des événements de très grande ampleur », déclare Shirley Carpentier, responsable communication de The Charging Place.

Les visiteurs pourront recharger leur téléphone via deux formats gratuits et accessibles. Le premier repose sur des casiers sécurisés, dotés d’un système de verrouillage par empreinte digitale, une technologie exclusive développée par The Charging Place. Le second permet d’emprunter une batterie nomade, à emporter temporairement pour rester mobile tout en rechargeant leur appareil.

Fabriquées et assemblées en France, ces stations solaires intègrent une démarche d’éco-conception poussée. Avec 95 % de leurs composants réparables, elles sont conçues pour être facilement démontées et entretenues sans outil propriétaire. Nettoyées, contrôlées puis remises en circulation après chaque utilisation, elles s’intègrent pleinement dans un modèle d’économie circulaire appliqué à la logistique événementielle.

Présent sur les plus grands événements sportifs depuis une décennie, The Charging Place a été le tout premier acteur à proposer des solutions de recharge mobile sur ce type de manifestations. En 2025, ses équipes restent à la pointe, mobilisées pour offrir une expérience fluide, responsable et innovante à l’ensemble des visiteurs. Dans les prochains jours, ses solutions équiperont également le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ainsi que la finale de la Ligue des Champions à Munich. L’édition 2025 de Roland Garros s’annonce déjà comme un nouveau jalon vers une connectivité durable au cœur des grands rassemblements sportifs.